Патологоанатом назвал причины смерти от гепатита: "Цивилизация и модные тренды"

В то время, как учёные говорят о ускорении прогресса в медицине, патологоанатом и клинический фармаколог Александр Эдигер рассказал, что вирусные гепатиты продолжают распространяться и уносить жизни многих людей, указав, что зачастую их возникновению способствуют модные тенденции.

"Как патологоанатом могу сказать, что смерти от цирроза занимали иногда до 20% всех случаев, которые приходилось вскрывать. Цирроз печени не имеет отношения к алкоголю или к профессиональным ядам, наркотикам. Это состояние является следствием вирусного гепатита", — приводит слова медика Общественная Служба Новостей.

По мнению патологоанатома, увеличение количества заболеваний происходит из-за того, что на протяжении длительного времени не изменяются пути заражения гепатитом.

В настоящее время, благоприятной средой для развития являются цивилизация и модные тенденции, в частности, экзотическая еда, тату и другие манипуляции с кожей.

"Мы обожаем себя разными способами надрезать и надкалывать. Все это крайне благодатная среда для гепатитов, в первую очередь C, D и F", — отметил он.

Эдигер порекомендовал внимательнее относится к походам в стоматологию, парикмахерские, салоны красоты и обращать внимание на стерильность инструментов, используемых специалистами.