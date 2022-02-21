Врач Болибок не советует отдыхать в жарких странах после перенесённого COVID-19

Сразу после выздоровления от коронавируса с отпуском в жарких странах желательно повременить. Такую рекомендацию дал врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью с URA. RU.

В качестве причины для временного отказа от отдыха на пляжных курортах врач назвал постковидный синдром, который есть у подавляющего большинства перенёсших коронавирус, даже если болезнь протекала в лёгкой форме. Постковидный синдром, по словам иммунолога, характеризуется нарушением свёртываемости крови и постоянным аутоиммунным воспалением, которое может наблюдаться в разных органах.

"Например, сразу же после выздоровления человек летит в Таиланд, продолжительное время сидит в самолете, у него развивается тромбоз, он встает, и даже не доходя до гостиницы получает осложнения. Плюс, перепады температур — жаркий климат, обезвоживание, и, как результат, мы получаем вновь сгущение крови. И, думаю, таких случав будет очень много — инфаркты, инсульты, внезапная смерть на отдыхе после перенесенного COVID-19" — объяснил Болибок.

Со своим коллегой согласен доктор медицинских наук Сергей Токарев, который для того, чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно на отдыхе, рекомендует через 2-3 месяца после выздоровления от коронавируса и перед запланированным отпуском пройти углублённую диспансеризацию, чтобы выяснить, нет ли противопоказаний для перелёта в жаркие страны.

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