Вирусолог допустил окончание пандемии коронавируса к лету этого года

В текущем году коронавирус может быть признан менее опасной, чем раньше считалось инфекцией, а к лету возможно и окончание пандемии. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачёв в беседе с телеканалом Москва 24.

Он отметил, что в большинстве стран, похоже, дело идёт к тому, что будет достигнут 100% иммунитет к коронавирусной инфекции. Правда, это не означает, что никто больше не сможет заразиться. Просто до появления иммунитета она была смертельно опасна, теперь же такого не будет, пояснил специалист.

Вирусолог сделал обнадёживающий прогноз о возможном завершении пандемии к лету, если не будет ещё каких-то неожиданных новостей. Точно этого сказать никто не может, но к лету волна "омикрона", заразившего массу людей, должна сойти на нет, при этом иммунитет получат те, у кого его не было до этого, добавил учёный.

Он считает, что тогда можно будет отказаться от ряда ограничений, действующих сейчас. За счёт вакцинации и переболевших иммунитет получат 100% населения, поэтому ковид будет уже не так опасен, и можно снимать многие ограничения, заключил Скулачёв.

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