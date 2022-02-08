В Роспотребнадзоре рассказали, когда появляются симптомы "омикрона" у детей

Если ребёнок заразился новым штаммом коронавируса "омикроном", то симптомы заболевания появляются, как правило, на 2-3 день, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По словам врача, дети болеют новым штаммом с одинаковой частотой как в группах от 7 до 14 лет, так и 15-17. Как подчеркнула Руженцова, это связано с активной социальной жизнью детей.

"После инфицирования "омикроном" симптомы отмечаются, как правило, на 2-3 день, но могут появиться позднее, в период до 7 дня", — пояснила Руженцова в беседе с РИА Новости.

Кроме того, специалист отметила, что различий между заражением мальчиков и заражением девочек нет существенной разницы. Частота заболеваемости не зависит от пола ребёнка.

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