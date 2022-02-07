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Автор Светлана Нерадовская

Гинцбург: иммунитет переболевших COVID-19 - плохая защита от новых штаммов

Здоровье

Иммунная защита людей, которые переболели коронавирусом, не слишком надёжна. Такое мнение высказал глава НИИ им. Гамалеи Александр Гинцбург на телеканале "Россия 24".

Гинцбург: иммунитет переболевших COVID-19 - плохая защита от новых штаммов

Учёный отметил, что антитела, образующиеся в результате перенесённого заболевания, защищают организм очень недолгое время.

"Исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевает серьёзно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время", - сказал Гинцбург.

Специалист добавил, что учёные ожидают появления новых мутаций COVID-19, самой надёжной защитой от которых станет прививка препаратом "Спутник V".

Аналогичное мнение высказал вирусолог Пётр Чумаков, который уверен, что коронавирус продолжит мутировать, результатом чего станет появление более заразных вариаций, проходящих через любую защиту.

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Новые мутации. Как изменяется и адаптируется вирус COVID-19
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 пётр чумаков александр гинцбург
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