Врач Мясников раскрыл самый эффективный способ уберечься от диабета

Доктор Александр Мясников рассказал, как уберечься от сахарного диабета. По его словам, для этого в свою жизнь нужно ввести две привычки — правильное питание и физические нагрузки.

В эфире канала "Россия 1" врач подчеркнул: если у человека стабильный вес, но он игнорирует спорт, то риск возникновения диабета всё равно резко увеличивается.

"Причём если вы будете только правильно питаться и не заниматься нагрузками, это не поможет. Нужно делать всё вместе", — сказал Мясников.

Также он порекомендовал медленно употреблять пищу, чтобы избавиться от быстрого всасывания в кишечнике, отказаться от высокоуглеводных продуктов, таких как рис и картофель. Кроме того, Мясников отметил, что нужно следить за количеством витамина D в организме.

"Недостаточное количество витамина D — фактор развития диабета", — заключил медик.

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