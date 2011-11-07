Спорт и диабет: как сочетать без риска?

Большинство врачей при сахарном диабете рекомендуют регулярную физическую активность — это помогает нормализовать вес, снизить уровень холестерина в крови, понизить артериальное давление. Однако не стоит забывать, что физические нагрузки при неправильном подходе могут быть крайне опасными. Для пациентов с сахарным диабетом, опасность, прежде всего, заключается в гипогликемии — чрезмерном снижении уровня глюкозы в крови. Здесь нужно оговориться, что гипогликемия чаще развивается на фоне лечения препаратами сульфонилмочевины или инсулином, тогда как, например, метформин в этом отношении не опасен.

10-минутная прогулка после еды эффективно снижает сахар / последние исследования

Контроль уровня глюкозы в крови

Углеводы, поступая с пищей, всасываются в кровь, большая часть затем откладывается в виде гликогена в печени и мышцах. При физической нагрузке работающие мышцы активно потребляют глюкозу из крови, а также из запасов гликогена. В здоровом организме углеводный обмен хорошо регулируется, легко подстраиваясь под физическую активность, и уровень глюкозы в крови остаётся в нормальных пределах.

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При сахарном диабете регуляция обмена веществ нарушена, поэтому в ответ на нагрузку возможно падение уровня глюкозы в крови ниже нормы.

Например, если питание и доза сахароснижающих препаратов подобрана без учёта физической активности, и эта активность началась при невысоком уровне гликемии (6 ммоль/л и ниже), то мышечная работа приведёт к гипогликемии. Если сахар крови до нагрузки, наоборот, был несколько повышенным, то физическая активность приведёт к нормализации гликемии.

Казалось бы, физическая нагрузка может служить идеальным средством для снижения уровня сахара в крови. Однако, не всё так просто!

Глюкоза может поступить внутрь клеток только при достаточном количестве инсулина — если физическая нагрузка сочетается с дефицитом инсулина, то содержание глюкозы в крови увеличивается, но вещество при этом не может попасть в клетки организма.

В этом случае энергия будет образовываться за счёт расщепления жиров — появится ацетон! При слишком высоком уровне гликемии — больше 13 ммоль/л — физические нагрузки категорически противопоказаны из-за опасности кетоацидоза.

Собираясь включить в свой распорядок дня какую-либо физическую активность нужно вначале:

определить как ваш организм будет на неё реагировать

скорректировать режим питания и дозы сахароснижающих препаратов.

Первое время нужно обязательно контролировать уровень глюкозы в крови перед началом занятия, в перерыве и в конце. Это удобно сделать, к примеру, с помощью глюкометра OneTouch Select. Он использует тест-полоски, которые работают по принципу капиллярного заполнения (т.е. сами втягивают кровь) и позволяет узнать результат уже через 5 секунд.

Первое время нужно обязательно контролировать уровень глюкозы в крови

Учитывая возможную гипогликемию, при уровне глюкозы меньше 7,0 ммоль/л, перед занятием нужно съесть небольшое количество медленно усвояемых углеводов:

печенье

бутерброд с сыром

несколько яблок.

Другой вариант — заранее уменьшить дозу:

сахароснижающего препарата

или инсулина.

Если вы собираетесь заниматься активно, то оптимально утолять жажду:

яблочным

или апельсиновым соком

разбавленным напополам водой. Также, занимаясь спортом, обязательно нужно иметь с собой "быстрые" углеводы — сахар, фруктовый сок — для быстрого снятия гипогликемии.

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Важно, что гипогликемия может наступить через несколько часов после прекращения физической активности, так что самоконтроль в это время также обязателен.

Если пришлось заниматься незапланированной физической активностью, например, двигать мебель на работе, то следует измерить глюкозу в крови глюкометром в перерывах и после нагрузки, чтобы своевременно принять меры.

Ни в коем случае нельзя сочетать физическую активность с приёмом алкогольных напитков — действуя вместе, эти факторы вероятнее спровоцируют гипогликемию.

Какой вид спорта выбрать при диабете

Что касается вида спортивных занятий, то оптимально выбирать динамические (или по-другому — аэробные) нагрузки:

бег

ходьба

гимнастика

плавание.

Борьба, бокс, подъём штанги для диабетика нежелательны. Также стоит избегать виды спорта, связанные с перегрузками и неконтролируемыми ситуациями:

альпинизм

парашютный спорт.

При диабете стоит избегать виды спорта, связанные с перегрузками и неконтролируемыми ситуациями

Что касается режима занятий — то он зависит от интенсивности нагрузки и тренированности вашего организма. Оптимально достичь продолжительности 30 минут в день или, если вы стремитесь снизить вес, то в течение часа. Время занятий нужно наращивать постепенно.

Часто пациенты с диабетом страдают также заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поэтому при появлении болей в груди, перебоев в работе сердца, а также при головокружении и одышке занятие нужно немедленно прекратить.

Возможны противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом или ознакомиться с инструкцией по применению.

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