Эксперты рассказали о вакцине для подростков "Спутник М"

Российская вакцина "Спутник М" против COVID-19, предназначенная для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, выходит уже на следующей неделе. Что уже известно о новом препарате, рассказываем в этой статье.

Общественная Служба Новостей собрала экспертное мнение по поводу вакцины для подростков. Эпидемиолог Александр Выгоняйлов рассказал о побочных эффектах: в первые три дня после прививки может быть краткосрочный подъём температуры до 37,5 и наблюдается слабость.

Температура является самым основным последствием, тем более у подростков, иммунитет которых сильнее, чем у взрослых, и даёт такую реакцию на введение вакцины, заметил молекулярный биолог Пётр Чумаков.

Аллергия, острые инфекционные и неинфекционные болезни являются главными противопоказаниями для вакцинации "Спутником М". С осторожностью следует принимать решение о вакцинации тем, у кого есть хронические заболевания почек и печени, а также эндокринной системы организма.

"Спутник М" двухкомпонентная вакцина, интервал между прививками составляет 21 день. Отмечается, что ребёнок с 15 лет сам может принять решение, будет ли он проходить вакцинацию, до этого возраста — требуется согласие родителей.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцину для подростков "Спутник М" планируется выпустить в гражданский оборот на следующей неделе.

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