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Автор Евгения Васильева

Специалисты предупредили об опасности лайфхаков из TikTok

Здоровье

Эксперты оценили известные в соцсети TikTok советы в области красоты. По данным специалистов, некоторые тренды-лайфхаки способны навредить здоровью человека.

Специалисты предупредили об опасности лайфхаков из TikTok

Видео блогера tesia84, на котором она порекомендовала стричь ресницы, набрал около двух миллионов просмотров. Таким образом людям якобы легче приклеивать накладные пучки. Косметолог Джессика Йервуд предупредила, что без ресниц на глазах могут возникнуть инфекции и раны.

Химик Брюс Грин сообщил об угрозе использования смазки Durex вместо крема. Если последовать совету блогера Rady, кожа, скорее всего, покроется прыщами и станет сухой. Вместе с этим медик Сара Джарвис предостерегла пользователей TikTok от нанесения самодельного бронзера из масла и хайлайтера.

"Нельзя наносить на тело детское масло, а затем идти загорать. Таким образом вы в разы увеличиваете риск появления ожогов и рака кожи", — отметила врач в статье The Sun.

Ранее подростки из Свердловской области перевернулись в автомобиле "Жигули", чтобы получить просмотры в TikTok. Молодые люди крутили руль в разные стороны и дрифтовали. Ролик собрал почти 18 тысяч просмотров и две тысячи лайков.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Елена Андреева
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