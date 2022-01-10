Специалисты предупредили об опасности лайфхаков из TikTok

Эксперты оценили известные в соцсети TikTok советы в области красоты. По данным специалистов, некоторые тренды-лайфхаки способны навредить здоровью человека.

Видео блогера tesia84, на котором она порекомендовала стричь ресницы, набрал около двух миллионов просмотров. Таким образом людям якобы легче приклеивать накладные пучки. Косметолог Джессика Йервуд предупредила, что без ресниц на глазах могут возникнуть инфекции и раны.

Химик Брюс Грин сообщил об угрозе использования смазки Durex вместо крема. Если последовать совету блогера Rady, кожа, скорее всего, покроется прыщами и станет сухой. Вместе с этим медик Сара Джарвис предостерегла пользователей TikTok от нанесения самодельного бронзера из масла и хайлайтера.

"Нельзя наносить на тело детское масло, а затем идти загорать. Таким образом вы в разы увеличиваете риск появления ожогов и рака кожи", — отметила врач в статье The Sun.

Ранее подростки из Свердловской области перевернулись в автомобиле "Жигули", чтобы получить просмотры в TikTok. Молодые люди крутили руль в разные стороны и дрифтовали. Ролик собрал почти 18 тысяч просмотров и две тысячи лайков.

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