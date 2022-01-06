Британские медики описали симптом самой распространённой формы рака

Определённые дефекты на коже лица, шее или ушах могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.

Издание Express, ссылающееся на Национальную систему здравоохранения Великобритании, рассказало, как выглядит самая распространённая форма рака, которую специалисты называют базальноклеточная карцинома.

Этот вид онкологии представляет из себя шишку или выпуклое красное пятно, покрытое чешуйками. Подобные новообразования часто имеют тёмно-красную или коричневую окраску, и иногда чешутся. Также специалисты не исключают появления следов, напоминающих шрамы.

"Шишка медленно становится больше и может стать твердой, кровоточить или превратиться в болезненную язву", — сообщает британская Национальная система здравоохранения.

Эксперты уточнили, что этот вид онкологии медики считают одним из наиболее легко излечимых, потому что он, как правило, так и остаётся на одном месте, и может перейти на другие части тела всего в 5% случаев.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.