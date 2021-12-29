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Врач назвала закуски, которые опасно употреблять с алкоголем

Здоровье

Кандидат медицинских наук, диетолог Юлия Чехонина рассказала, какими продуктами нельзя закусывать алкогольные напитки.

Врач назвала закуски, которые опасно употреблять с алкоголем

Как объяснила эксперт телеканалу "Москва 24", пища делает воздействие алкоголя менее выраженным, но если закусывать солёными продуктами, есть риск выпить больше из-за усиления жажды.

Ещё один минус солёных закусок, по словам диетолога, — обезвоживание организма. По этим причинам в качестве закуски лучше не выбирать маринованные помидоры и огурцы.

Также Чехонина объяснила, какой вред наносят сладкие напитки в сочетании со спиртными.

"Сладкие напитки — это сахар, который нарушает углеводный обмен, а учитывая, что в крепком алкоголе есть свой сахар, то мы наносим сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе. Это прямой путь к диабету", — объяснила специалист.

По словам диетолога, не лучшей закуской к алкоголю является и жирная пища, которая создаёт дополнительную нагрузку на печень для её переваривания.

Чехонина предупредила, что не менее опасно закусывать и овощами, потому что от такой лёгкой закуски человек пьянеет быстрее.

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Вредные закуски для крепких алкогольных напитков
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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