Врач назвала закуски, которые опасно употреблять с алкоголем

Кандидат медицинских наук, диетолог Юлия Чехонина рассказала, какими продуктами нельзя закусывать алкогольные напитки.

Как объяснила эксперт телеканалу "Москва 24", пища делает воздействие алкоголя менее выраженным, но если закусывать солёными продуктами, есть риск выпить больше из-за усиления жажды.

Ещё один минус солёных закусок, по словам диетолога, — обезвоживание организма. По этим причинам в качестве закуски лучше не выбирать маринованные помидоры и огурцы.

Также Чехонина объяснила, какой вред наносят сладкие напитки в сочетании со спиртными.

"Сладкие напитки — это сахар, который нарушает углеводный обмен, а учитывая, что в крепком алкоголе есть свой сахар, то мы наносим сокрушительный удар по печени и поджелудочной железе. Это прямой путь к диабету", — объяснила специалист.

По словам диетолога, не лучшей закуской к алкоголю является и жирная пища, которая создаёт дополнительную нагрузку на печень для её переваривания.

Чехонина предупредила, что не менее опасно закусывать и овощами, потому что от такой лёгкой закуски человек пьянеет быстрее.

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