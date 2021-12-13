Рост числа госпитализаций тяжёлых больных COVID-19 зафиксирован в 24 регионах РФ

Увеличение количества случаев госпитализации тяжёлых больных коронавирусной инфекцией зафиксировано в 24 регионах РФ. Об этом сообщила зампред правительства страны Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, которые приводит ТАСС, подъём заболеваемости COVID-19 наблюдается в пяти российских регионах.

Вместе с тем в целом по стране заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась за неделю на 7,3%.

Согласно сведениям зампреда правительства, количество заразившихся COVID-19, находящихся под меднаблюдением, уменьшилось на 15%.

Голикова отметила нестабильный характер снижения заболеваемости коронавирусом в РФ. По её словам, на данный момент 23% фиксируемых в стране случаев COVID-19 приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Вице-премьер сообщила, что на сегодня в РФ подтверждено уже 16 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". По словам Голиковой, заболевшие россияне вернулись из ЮАР.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.