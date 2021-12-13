Увеличение количества случаев госпитализации тяжёлых больных коронавирусной инфекцией зафиксировано в 24 регионах РФ. Об этом сообщила зампред правительства страны Татьяна Голикова.
По словам вице-премьера, которые приводит ТАСС, подъём заболеваемости COVID-19 наблюдается в пяти российских регионах.
Согласно сведениям зампреда правительства, количество заразившихся COVID-19, находящихся под меднаблюдением, уменьшилось на 15%.
Голикова отметила нестабильный характер снижения заболеваемости коронавирусом в РФ. По её словам, на данный момент 23% фиксируемых в стране случаев COVID-19 приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.
Вице-премьер сообщила, что на сегодня в РФ подтверждено уже 16 случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". По словам Голиковой, заболевшие россияне вернулись из ЮАР.
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