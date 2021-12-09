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Какая вода полезнее всего для здоровья: сырая, кипячёная или фильтрованная

Здоровье

Чистая питьевая вода необходима для поддержания здоровья человека. О том, какой воде лучше отдавать предпочтение, рассказала изданию "Народные новости" биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.

Какая вода полезнее всего для здоровья: сырая, кипячёная или фильтрованная

По её словам, в день человеку требуется 2 литра чистой воды, причём в это количество не входят другие напитки. В полезной для здоровья воде должны содержаться цинк и магний.

"Плохо очищенная вода может навредить организму человека, ведь даже повышенная жёсткость воды может негативно отразиться и на здоровье, и на состоянии бытовых приборов", — рассказала Кулешова.

По словам эксперта, сырая вода полезна, в ней много микроэлементов, участвующих в регенерации клеток организма. Также она помогает бороться со свободными радикалами. Но на качестве сырой воды негативно сказываются старые железные водопроводные трубы.

"Во время кипячения из воды исчезают не только вредные, но и полезные вещества, например, кислород, что приводит к отёкам и тёмным кругам под глазами. При этом при повторном кипячении воды концентрация токсинов увеличивается. Употребление же любой минеральной воды в больших количествах без назначения врача чревато образованием камней в почках, гиперкальциемией, которая в свою очередь может стать причиной тромбоза и как следствие — инсультов и инфарктов", — объяснила Кулешова.

Поэтому эксперт считает, что предпочтение нужно отдавать всё-таки сырой, но хорошо очищенной воде.

"Регулярное употребление некачественной воды может навредить нашему здоровью. Жёсткая вода ускоряет процесс отложения солей в суставах, замедляет пищеварение, негативно влияет на состояние кожи. Вода нуждается в дополнительной очистке, для этого подойдут фильтры", — резюмировала специалист.

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Какая вода полезнее: кипячёная, из фильтра или «серебряная» вода?
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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