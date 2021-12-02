Чем будут отличаться вакцины для детей и взрослых, рассказал Гинцбург

Вакцина от коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет будет отличаться от "взрослой" концентрацией, которая будет в 10 раз меньше, чем оригинальный препарат "Спутник V" , предназначенный для вакцинации лиц старше 18 лет. Об этом рассказал в интервью ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, добавив, что новый препарат для детей предположительно будет называться "Спутник 2М".

По словам Гинцбурга, 29 ноября в Минздрав РФ были поданы документы на разрешение проведения клинических исследований препарата от COVID-19 для детей.

Учёный рассказал, что для изготовления нового препарата "Спутник V" может быть разведён в пять или в десять раз. Он склоняется к уменьшению концентрации в 10 раз. Название новой вакцины, по словам Гинцбурга, тоже пока не является окончательным.

"Название ещё не придумал. Я так думаю, что было "Спутник М", а здесь "Спутник 2М". Я ещё должен посоветоваться. Может быть, как-то по-другому придумаем", — поделился идеями специалист.

По его словам, обычно разрешение на проведение клинических исследований выдаётся в течение месяца.

24 ноября Минздравом РФ уже была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина от COVID-19 для подростков 12-17 лет.

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