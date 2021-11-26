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Мурашко: вакцина для подростков будет введена в оборот через три недели

Здоровье

Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, вакцина от коронавируса, предназначенная для подростков, через три недели появится в гражданском обороте.

Мурашко: вакцина для подростков будет введена в оборот через три недели

Два дня назад, 24 ноября, вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правителства сообщила о регистрации вакцины "Спутник М", предназначенной для подростков в возрасте 12-17 лет и выпускаемой НИЦ имени Гамалеи.

Тогда Голикова проинформировала, что в гражданский оборот новая вакцина поступит только в конце декабря 2021 года, и то, как выразилась вице-премьер, такие сроки она даёт "при благоприятном исходе".

Голикова напомнила, что вакцинация подростков будет добровольной. Для неё потребуется добровольное согласие родителей или законных представителей несовершеннолетнего младше 15 лет. Если подростку больше 15 лет, он по действующим правилам даёт согласие сам.

 

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"Спутник М" от коронавируса для детей официально зарегистрирован в России.
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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