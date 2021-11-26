Мурашко рассказал о защите от COVID-19 вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт"

Вакцинация препаратом "Спутник V" с последующей ревакцинацией "Спутником Лайт" демонстрирует высокую эффективность. Такие данные озвучил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который добавил, что уровень защиты от коронавируса в этом случае равен более 92%.

"Буквально вчера я получил данные выгрузки из регистра вакцинированных. Комбинация вакцины "Спутника V" и ревакцинация вакциной "Спутник Лайт" показывают наиболее хорошие результаты, защиту протективную более 92%", — сообщил Мурашко в ходе совместной российско-венгерской отчётной встречи в Обнинске в рамках заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Российский препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной против коронавируса, которая была зарегистрирована официально 11 августа 2020 года.

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