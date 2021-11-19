Мясников развенчал популярные мифы о коронавирусе и вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самые популярные мифы о коронавирусе и вакцинации от COVID-19:

Человечество когда-нибудь избавится от коронавируса;

Лёгкая форма коронавируса лечится лекарствами;

Проблемы со здоровьем после COVID-19 или прививки являются следствием заболевания или вакцинации ("После" — не значит "из-за", — отметил Мясников в своём Telegram-канале);

Вакцина содержит коронавирус;

От вакцины можно заразиться;

Вакцина провоцирует хронические заболевания;

Вакцина даёт моментальный и длительный эффект;

Вакцина даёт 100-процентную защиту от коронавируса.

На сегодняшний день вакцина является самым надёжным способом защиты от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что среди тяжелобольных пациентов доля привитых составляет 0,03%. Большая часть людей, которые лежат в больницах с тяжёлой формой COVID-19, являются непривитыми.

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