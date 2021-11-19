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Мясников развенчал популярные мифы о коронавирусе и вакцинации

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самые популярные мифы о коронавирусе и вакцинации от COVID-19:

Мясников развенчал популярные мифы о коронавирусе и вакцинации
  • Человечество когда-нибудь избавится от коронавируса;
  • Лёгкая форма коронавируса лечится лекарствами;
  • Проблемы со здоровьем после COVID-19 или прививки являются следствием заболевания или вакцинации ("После" — не значит "из-за", — отметил Мясников в своём Telegram-канале);
  • Вакцина содержит коронавирус;
  • От вакцины можно заразиться;
  • Вакцина провоцирует хронические заболевания;
  • Вакцина даёт моментальный и длительный эффект;
  • Вакцина даёт 100-процентную защиту от коронавируса.

На сегодняшний день вакцина является самым надёжным способом защиты от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что среди тяжелобольных пациентов доля привитых составляет 0,03%. Большая часть людей, которые лежат в больницах с тяжёлой формой COVID-19, являются непривитыми.

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Ковид после прививки: нужно ли прививаться?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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