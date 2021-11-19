Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самые популярные мифы о коронавирусе и вакцинации от COVID-19:
На сегодняшний день вакцина является самым надёжным способом защиты от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что среди тяжелобольных пациентов доля привитых составляет 0,03%. Большая часть людей, которые лежат в больницах с тяжёлой формой COVID-19, являются непривитыми.
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