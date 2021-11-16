Кофе оказался хорошей защитой от COVID-19

Американские учёные из Северо-Западного университета доказали, что регулярное употребление кофе снижает риск заражения коронавирусом.

Исследователи провели серьёзную научную работу. Итоги эксперимента показали, что у людей, которые пьют несколько чашек бодрящего напитка в день, сокращается риск заражения COVID-19 почти на 10% по сравнению с теми, кто не употребляет кофе.

"Потребление кофе благоприятно коррелирует с биомаркерами воспаления, такими, как СРБ, интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли I, которые также связаны с тяжестью и смертностью от COVID-19", — приводит текст исследования ФАН.

Кроме того, кофе способствует снижению риска развития пневмонии у людей старше шестидесяти лет. Кофе обладает также иммунопротекторным эффектом. Этот факт заставил учёных продолжать изучать влияние популярного напитка на население в условиях пандемии.

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