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Врач назвала противопоказанные напитки после коронавируса

Здоровье

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Бабаликашвили рассказала какие напитки запрещены после коронавирусной инфекции COVID-19. Врач посоветовала воздержаться от употребления крепкого черного чая и кофе.

Врач назвала противопоказанные напитки после коронавируса

По словам Бабаликашвили, кофе и черный чай способны вызвать тахикардию — увеличение сердечных сокращений более 90 ударов в минуту при повышенном артериальном давлении. После перенесенного коронавируса сохраняется отдышка, поэтому при употреблении кофе или черного чая может участиться сердцебиение.

Эксперт посоветовала воздержаться от кофе и крепкого чая на 2-3 месяца после коронавируса. Она также отметила, что рекомендация касается всех, кто переболел инфекцией.

Перед возвращением к употреблению чая и кофе рекомендуется начинать с одной или двух чашек в день. Также напиток не должен быть крепким.

При этом Бабаликашвили заверила, что зеленый чай можно употреблять после COVID-19. В зеленом чае содержатся вещества, улучшающие сердечно-сосудистую систему.

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Чай против кофе: кому что лучше пить
Автор: Владан Джурич, Куратор: Елена Андреева
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