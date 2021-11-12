Голикова: ситуация с COVID-19 ухудшилась в пяти регионах РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что за последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса ухудшилась в пяти регионах РФ.

"Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. На тепловой карте портала стопкоронавирус. рф они перешли из оранжевой в красную зону", — сказала Голикова, слова которой приводит ТАСС.

Отмечается, что в Республике Калмыкия и в Республике Тыва ситуация с коронавирусом улучшилась, цвет на тепловой карте в данных субъектах поменялся с красного на оранжевый.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что кабмин предложил дать гражданам время для вакцинации и оформления необходимых документов, поэтому переходный период будет действовать до 1 февраля.

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