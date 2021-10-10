Чёрный перец - король специй на страже здоровья

Черный перец не зря называют "королем специй" — он не только придает пикантный вкус еде, но и помогает поддерживать здоровье.
Исследования показывают, что черный перец может принести пользу людям с высоким кровяным давлением, диабетом и раком.
В нём есть:
Черный перец обладает противовоспалительными, противомикробными и антиоксидантными свойствами, которые могут помочь повысить ваше общее самочувствие.
Благотворно влияет на пищеварение, благодаря стимуляции выделения соляной кислоты, которая помогает подготовить пищу к перевариванию и всасыванию в кишечнике.
Черный перец может помочь устранить газы, изжогу и расстройство желудка, а еще укрепить пищеварительный тракт и сократить время, необходимое для прохождения пищи через него.
Результаты исследования на животных показывают, что пиперин, содержащийся в черном перце, может помочь повысить когнитивные функции, защитить от нейродегенерации и уменьшить ухудшение памяти при болезни Альцгеймера,, заживляя повреждения нервов и ухудшение памяти в гиппокампе.
Эта специя помогает при проблемах с дыханием:
Кроме того, пиперин, содержащийся в черном перце, может помочь подавить развитие болезнетворных бактерий и обладает противораковыми свойствами
Хорошо зарекомендовал себя, как часть противодиабетической терапии.
Снижает кровяное давление.
Предотвращает проблемы с зубами.
Существуют аюрведические формулы для массажа десен, которые включают черный перец. Поскольку он обладает дезинфицирующими свойствами, его можно применять, как обезболивающее при зубной боли и для предотвращения пиреи, которая вызывает выделение крови или гноя.
Помогает худеть.
Черный перец обладает термогенными свойствами, которые могут стимулировать основной метаболизм и увеличить сжигание жира.
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