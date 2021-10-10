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Чёрный перец - король специй на страже здоровья

Здоровье

Черный перец не зря называют "королем специй" — он не только придает пикантный вкус еде, но и помогает поддерживать здоровье.

Чёрный перец - король специй на страже здоровья

Исследования показывают, что черный перец может принести пользу людям с высоким кровяным давлением, диабетом и раком.

Черный перец — чемпион по содержанию полезных веществ.

В нём есть:

  • Углеводы
  • Кальций
  • Холин
  • Медь
  • Фолиевая кислота
  • Железо
  • Магний
  • Марганец
  • Фосфор
  • Фитостеролы
  • Калий
  • Белок
  • Селен
  • Витамины А, В2, В3, В6, С, К
  • Цинк

Польза черного перца для здоровья

Черный перец обладает противовоспалительными, противомикробными и антиоксидантными свойствами, которые могут помочь повысить ваше общее самочувствие.

Благотворно влияет на пищеварение, благодаря стимуляции выделения соляной кислоты, которая помогает подготовить пищу к перевариванию и всасыванию в кишечнике.

Черный перец может помочь устранить газы, изжогу и расстройство желудка, а еще укрепить пищеварительный тракт и сократить время, необходимое для прохождения пищи через него.

Результаты исследования на животных показывают, что пиперин, содержащийся в черном перце, может помочь повысить когнитивные функции, защитить от нейродегенерации и уменьшить ухудшение памяти при болезни Альцгеймера,, заживляя повреждения нервов и ухудшение памяти в гиппокампе.

Эта специя помогает при проблемах с дыханием:

  • обладает противовоспалительными, антибактериальными и отхаркивающими свойствами, которые могут помочь при респираторных проблемах, таких как астма, простуда, кашель, затрудненное дыхание, заложенность носа и синусит.

Кроме того, пиперин, содержащийся в черном перце, может помочь подавить развитие болезнетворных бактерий и обладает противораковыми свойствами

Хорошо зарекомендовал себя, как часть противодиабетической терапии.

  • Исследования отмечают, что антиоксидантные свойства черного перца могут помочь в лечении пациентов с диабетом и стабилизировать уровень сахара в крови.
  • В одном исследовании исследователи обнаружили, что пиперин помог увеличить скорость метаболизма мышц в состоянии покоя, что может быть использовано для лечения диабета и профилактики ожирения.
  • Исследователи обнаружили, что масло черного перца может естественным образом ингибировать два фермента, которые расщепляют крахмал на глюкозу — регулировать уровень сахара в крови и задерживать всасывание глюкозы.

Снижает кровяное давление.

  • Пиперин, содержащийся в черном перце, может помочь снизить кровяное давление, блокируя кальциевые каналы. В исследовании на животных с участием крыс, лишенных оксида азота, исследователи увидели, что пиперин помог уменьшить тяжесть гипертонии, вызванной окислительным стрессом.

Предотвращает проблемы с зубами.

Существуют аюрведические формулы для массажа десен, которые включают черный перец. Поскольку он обладает дезинфицирующими свойствами, его можно применять, как обезболивающее при зубной боли и для предотвращения пиреи, которая вызывает выделение крови или гноя.

Помогает худеть.

Черный перец обладает термогенными свойствами, которые могут стимулировать основной метаболизм и увеличить сжигание жира.

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Чем опасен черный перец? В чем польза и вред такой приправы
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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