Чёрный перец - король специй на страже здоровья

Черный перец не зря называют "королем специй" — он не только придает пикантный вкус еде, но и помогает поддерживать здоровье.

Исследования показывают, что черный перец может принести пользу людям с высоким кровяным давлением, диабетом и раком.

Черный перец — чемпион по содержанию полезных веществ.

В нём есть:

Углеводы

Кальций

Холин

Медь

Фолиевая кислота

Железо

Магний

Марганец

Фосфор

Фитостеролы

Калий

Белок

Селен

Витамины А, В2, В3, В6, С, К

Цинк

Польза черного перца для здоровья

Черный перец обладает противовоспалительными, противомикробными и антиоксидантными свойствами, которые могут помочь повысить ваше общее самочувствие.

Благотворно влияет на пищеварение, благодаря стимуляции выделения соляной кислоты, которая помогает подготовить пищу к перевариванию и всасыванию в кишечнике.

Черный перец может помочь устранить газы, изжогу и расстройство желудка, а еще укрепить пищеварительный тракт и сократить время, необходимое для прохождения пищи через него.

Результаты исследования на животных показывают, что пиперин, содержащийся в черном перце, может помочь повысить когнитивные функции, защитить от нейродегенерации и уменьшить ухудшение памяти при болезни Альцгеймера,, заживляя повреждения нервов и ухудшение памяти в гиппокампе.

Эта специя помогает при проблемах с дыханием:

обладает противовоспалительными, антибактериальными и отхаркивающими свойствами, которые могут помочь при респираторных проблемах, таких как астма, простуда, кашель, затрудненное дыхание, заложенность носа и синусит.

Кроме того, пиперин, содержащийся в черном перце, может помочь подавить развитие болезнетворных бактерий и обладает противораковыми свойствами

Хорошо зарекомендовал себя, как часть противодиабетической терапии.

Исследования отмечают, что антиоксидантные свойства черного перца могут помочь в лечении пациентов с диабетом и стабилизировать уровень сахара в крови.

В одном исследовании исследователи обнаружили, что пиперин помог увеличить скорость метаболизма мышц в состоянии покоя, что может быть использовано для лечения диабета и профилактики ожирения.

Исследователи обнаружили, что масло черного перца может естественным образом ингибировать два фермента, которые расщепляют крахмал на глюкозу — регулировать уровень сахара в крови и задерживать всасывание глюкозы.

Снижает кровяное давление.

Пиперин, содержащийся в черном перце, может помочь снизить кровяное давление, блокируя кальциевые каналы. В исследовании на животных с участием крыс, лишенных оксида азота, исследователи увидели, что пиперин помог уменьшить тяжесть гипертонии, вызванной окислительным стрессом.

Предотвращает проблемы с зубами.

Существуют аюрведические формулы для массажа десен, которые включают черный перец. Поскольку он обладает дезинфицирующими свойствами, его можно применять, как обезболивающее при зубной боли и для предотвращения пиреи, которая вызывает выделение крови или гноя.

Помогает худеть.

Черный перец обладает термогенными свойствами, которые могут стимулировать основной метаболизм и увеличить сжигание жира.

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