Доктор Мясников рассказал о новом штамме "ковида" и повышении заболеваемости

В программе "О самом главном" доктор Мясников предупредил о повышении заболеваемости "ковидом" осенью, новом опасном штамме Бета из Южной Африки.

Доктор Мясников сказал, что коронавирус будет мутировать бесконечно. В итоге выживет штамм с высшей устойчивостью к прививке и огромной скоростью распространения. Специалист подчеркнул, что единственное спасение человечества — вакцинация. Только она снизит смертность и облегчит течение болезни.

Эксперт убеждён, что "ковид" необходимо принять как грипп, то есть перестать публиковать новостные сводки.

Кроме того, доктор Александр Мясников заявил, что человеку для антител против штамма Дельта нужные две инъекции.

"Борьба с коронавирусом только начинается, а конца ей нет. Надо переводить эту инфекцию в ранг остальных болезней".

За минувшие 24 часа в России установили 20765 случаев заражения "ковидом". Больше всего заболевших:

в Москве — 1489;

в Санкт-Петербурге — 1383;

в Московской области — 1362;

в Свердловской области — 529;

в Нижегородской области — 528.

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