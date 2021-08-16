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Министра здравоохранения Шри-Ланки отстранили за попытку лечить "ковид" зельями

Мир » Азия » Южная Азия

Министра здравоохранения Шри-Ланки Павитру Ванняраччи убрали с должности, поскольку она применяла колдовство и магические зелья, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией.

Министра здравоохранения Шри-Ланки отстранили за попытку лечить "ковид" зельями

Экс-глава рассказывала, что приняла зелье от "ковида", которое изготовил колдун. Тем не менее, болезнь всё равно настигла Ванняраччи и отправила в реанимацию.

Также очевидцы сообщали, что Ванняраччи вылила в водоём "святую воду", чтобы остановить эпидемию в Шри-Ланке.

Из-за подобных действий президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса передал должность министра здравоохранения Кехелии Рамбуквелле, который раньше трудился в качестве министра СМИ.

Тем не менее, Ванняраччи не останется без работы и займёт новое место в правительстве. Женщина будет руководить министерством транспорта.

Напомним, что в Шри-Ланке установлен локдаун из-за коронавирусной инфекции. Всего на территории страны заразились около трёхсот тысяч человек. Из-за "ковида" скончались более шести тысяч граждан.

По данным Яндекса, всего за пандемию от вируса погибли 4 362 015 человек.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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