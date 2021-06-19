Какие продукты полезны при артрите, рассказали диетологи

Артрит — распространённое и довольно изнурительное заболевание. Однако определённые изменения в рационе могут благотворно повлиять на больные суставы.

Уменьшить вызванные артритом болезненные симптомы поможет противовоспалительная диета. Добавив в свой ежедневный рацион определённые продукты, можно ожидать снижения воспаления и улучшения функции суставов уже через несколько месяцев, утверждают специалисты.

"Следует перейти к более естественным продуктам, избегая при этом жареных и обработанных продуктов, трансжиров и обугленного мяса, которое усиливает воспаление. Доказано, что вишня, красный перец, консервированный лосось, овсянка и куркума помогают при заболеваниях суставов", — говорит диетолог Нэнси Кларк.

Противовоспалительная диета не требует каких-то экзотических продуктов и экстраординарных способов приготовления пищи. Итак, что же следует добавить в свой рацион, чтобы помочь больным суставам?

Фрукты и овощи

Они богаты витаминами и антиоксидантами, которые защищают организм от свободных радикалов. Исследования показали, что правильное количество витаминов помогает предотвратить воспалительный артрит и поддерживать здоровые суставы.

Орехи и семена

Многие орехи и семена являются хорошим источником полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров, которые снижают уровень холестерина и снижают риск сердечных заболеваний, которые могут быть выше у людей с определёнными типами артрита.

Жирная рыба

Специалисты настоятельно рекомендуют диету, богатую жирной рыбой, из-за способности этих продуктов помочь подавить воспаление в организме.

"Морские омега-3 жирные кислоты пресекают воспаление в зародыше, прежде чем оно вспыхнет. Они действительно помогают подавить воспаление в организме на клеточном уровне", — говорит Ким Ларсон, диетолог из Академии питания и диетологии.

Кальций и витамин D

Эксперты советуют включать в свой рацион по крайней мере три порции кальцийсодержащих продуктов ежедневно. Лучше выбирать нежирные сорта, чтобы уменьшить потребление насыщенных жиров.

Кальций и витамин D работают вместе, чтобы защитить кости. Кальций помогает строить и поддерживать кости, в то время как витамин D помогает вашему организму эффективно усваивать кальций, приводит рекомендации специалистов Express.

Информация носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.

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