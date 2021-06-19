EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Польше выяснили, кто стоял за "масштабной русской кибератакой" на самом деле
На Украине нашли "фундаментальный повод" для изменения Минских соглашений
73-летний Михаил Шуфутинский мечтает о наследнике
В Подмосковье начался сбор клубники
Как сохранить здоровый сон в жаркую погоду, рассказали эксперты
В Москве раскрыли условия эксперимента по созданию COVID-free зон в ресторанах
Вирусологи: антитела и перенесённый COVID-19 не отменяют прививку
Опра Уинфри не собирается быть крёстной дочери принца Гарри и Меган Маркл
Роспотребнадзор назвал безопасные пляжи Москвы

Какие продукты полезны при артрите, рассказали диетологи

Здоровье » Здоровье и профилактика

Артрит — распространённое и довольно изнурительное заболевание. Однако определённые изменения в рационе могут благотворно повлиять на больные суставы.

 

Уменьшить вызванные артритом болезненные симптомы поможет противовоспалительная диета. Добавив в свой ежедневный рацион определённые продукты, можно ожидать снижения воспаления и улучшения функции суставов уже через несколько месяцев, утверждают специалисты.

"Следует перейти к более естественным продуктам, избегая при этом жареных и обработанных продуктов, трансжиров и обугленного мяса, которое усиливает воспаление. Доказано, что вишня, красный перец, консервированный лосось, овсянка и куркума помогают при заболеваниях суставов", — говорит диетолог Нэнси Кларк.

Противовоспалительная диета не требует каких-то экзотических продуктов и экстраординарных способов приготовления пищи. Итак, что же следует добавить в свой рацион, чтобы помочь больным суставам?

Фрукты и овощи

 

Они богаты витаминами и антиоксидантами, которые защищают организм от свободных радикалов. Исследования показали, что правильное количество витаминов помогает предотвратить воспалительный артрит и поддерживать здоровые суставы.

Орехи и семена

Многие орехи и семена являются хорошим источником полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров, которые снижают уровень холестерина и снижают риск сердечных заболеваний, которые могут быть выше у людей с определёнными типами артрита.

Жирная рыба

Специалисты настоятельно рекомендуют диету, богатую жирной рыбой, из-за способности этих продуктов помочь подавить воспаление в организме.

"Морские омега-3 жирные кислоты пресекают воспаление в зародыше, прежде чем оно вспыхнет. Они действительно помогают подавить воспаление в организме на клеточном уровне", — говорит Ким Ларсон, диетолог из Академии питания и диетологии.

Кальций и витамин D

 

Эксперты советуют включать в свой рацион по крайней мере три порции кальцийсодержащих продуктов ежедневно. Лучше выбирать нежирные сорта, чтобы уменьшить потребление насыщенных жиров.

Кальций и витамин D работают вместе, чтобы защитить кости. Кальций помогает строить и поддерживать кости, в то время как витамин D помогает вашему организму эффективно усваивать кальций, приводит рекомендации специалистов Express.

Информация носит ознакомительный характер. Необходима консультация врача/специалиста.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как ПРОЖИТЬ в здравии ДО СТАРОСТИ? Советы ВРАЧА
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Какие продукты полезны при артрите, рассказали диетологи
Секретарь СНБО Украины позлорадствовал над затопленным Крымом
Близкий друг принцессы Дианы рассказал о её последнем желании перед смертью
В Польше выяснили, кто стоял за "масштабной русской кибератакой" на самом деле
На Украине нашли "фундаментальный повод" для изменения Минских соглашений
73-летний Михаил Шуфутинский мечтает о наследнике
Кто будет следующей парой Адам и Ева
Иммунолог оценил идею Минобороны создать пастилу от COVID-19
В Подмосковье начался сбор клубники
Маммолог раскрыла причины боли в груди у женщин
Популярное
Мир. Новости мира
Чехия хочет новых отношений с Россией. А нужно ли это России?

Власти Чехии заявляют о необходимости наладить новые отношения с Россией. Что ж, это можно приветствовать. Вопрос в том, выдвинет ли Прага условия. И какие?

Чехия хочет новых отношений с Россией. А нужно ли это России?
Кто круче? Сравнение самолётов и лимузинов Путина и Байдена
Политика. Новости и аналитика
Кто круче? Сравнение самолётов и лимузинов Путина и Байдена
Общество
Эксперт заявил, что непривитые россияне будут умирать от COVID-19 на третий день
Российский шоу-бизнес
С кем у Максима Галкина были отношения до брака с Пугачёвой?
Игорь Буккер Кто будет следующей парой Адам и Ева Игорь Буккер Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Здоровье и профилактика
Вирусологи: антитела и перенесённый COVID-19 не отменяют прививку
Мир. Новости мира
"Байдена загоняют в лузу войны": о переговорах президентов США и Украины
С Западом Белоруссия или с Россией: станет ясно после ухода Лукашенко
Мир. Новости мира
С Западом Белоруссия или с Россией: станет ясно после ухода Лукашенко
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников