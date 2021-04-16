Хурма считается очень "коварным" фруктом, употребление которого может навредить здоровью человека, сообщила в интервью ТРК "Звезда" врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.
Хурму следует исключить из рациона людям, страдающим сахарным диабетом и ожирением. Это связано с тем, что данный фрукт содержит большое количество углеводов.
Также её не следует есть тем, у кого имеются поражения пищевода или желудка.
"Хурма из-за своего вяжущего эффекта может давать болевые ощущения людям с хроническими заболеваниями. Может давать и изжогу, и отрыжку", — пояснила врач.
Людям, у которых диагностирован гастрит, хурму нужно употреблять без шкурки. Специалист советует при покупке обращать внимание на то, чтобы плоды были зрелыми и мягкими. Также важно, что хурма не "вязала".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.