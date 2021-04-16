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Гастроэнтеролог Марченко рассказала о "коварстве" хурмы

Здоровье » Здоровье и профилактика

Хурма считается очень "коварным" фруктом, употребление которого может навредить здоровью человека, сообщила в интервью ТРК "Звезда" врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко.

Кому нельзя есть хурму?

Хурму следует исключить из рациона людям, страдающим сахарным диабетом и ожирением. Это связано с тем, что данный фрукт содержит большое количество углеводов.

Также её не следует есть тем, у кого имеются поражения пищевода или желудка.

"Хурма из-за своего вяжущего эффекта может давать болевые ощущения людям с хроническими заболеваниями. Может давать и изжогу, и отрыжку", — пояснила врач.

Людям, у которых диагностирован гастрит, хурму нужно употреблять без шкурки. Специалист советует при покупке обращать внимание на то, чтобы плоды были зрелыми и мягкими. Также важно, что хурма не "вязала".

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Хурма - чем она полезна, кому нельзя есть и как выбрать | О самом главном
Автор: Снежана Шахова
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