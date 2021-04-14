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Кофе, Альцгеймер и Паркинсон: учёные объяснили связь

Здоровье » Здоровье и профилактика

Нейродегенеративные заболевания не являются излечимыми в общепринятом смысле. Но учёные находят способы их предотвратить или хотя бы замедлить.

Кофе, Альцгеймер и Паркинсон: учёные объяснили связь

Как правило, болезни Альцгеймера или Паркинсона поражают пожилых людей. И та, и другая — разновидности деменции (слабоумия). Деменция также может возникнуть у людей, перенесших инсульт. Одним из способов предотвратить развитие этих состояний является употребление кофе, уверена Элизабет Ротенберг, дипломированный диетолог из Университета Кристианстада в Швеции.

Эксперт изучила влияние кофе на риск развития расстройств мозга и пришла достаточно доказательств того, что регулярное употребление кофе может снизить риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. В своём отчёте она подчеркнула, что речь идёт об умеренном употреблении этого напитка — 3-5 чашек кофе в день.

Было установлено, что кофеин, основное активное соединение в кофе, может предотвратить воспаление, связанное с хроническими заболеваниями, и даже улучшить двигательную активность у людей с болезнью Паркинсона. Однако чрезмерное употребление кофе может привести к бессоннице, расстройству желудка и высокому кровяному давлению, сообщает портал Food. news.

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Автор: Людмила Черткова
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