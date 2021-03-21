Мясников назвал продукты, провоцирующие рак

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия 1 рассказал об опасности употребления "белых" продуктов.

"Если вы будете есть выпечку, сладкое, белый рис, белые макароны, белый хлеб — продукты с колоссальным гликемическим индексом, вы будете толстые, болеть диабетом, раком", — сказал он.