Скончалась выдающийся вирусолог Светлана Маренникова

Доктор медицинских наук, вирусолог Светлана Маренникова умерла в возрасте 97 лет. Об этом стало известно из официального сообщения на сайте Роспотребнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с глубоким прискорбием сообщает, что 5 марта 2021 года не стало выдающегося советского и российского вирусолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного работника науки РФ Светланы Сергеевны Маренниковой", — сказано в сообщении.