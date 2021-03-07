Доктор медицинских наук, вирусолог Светлана Маренникова умерла в возрасте 97 лет. Об этом стало известно из официального сообщения на сайте Роспотребнадзора.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с глубоким прискорбием сообщает, что 5 марта 2021 года не стало выдающегося советского и российского вирусолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного работника науки РФ Светланы Сергеевны Маренниковой", — сказано в сообщении.
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