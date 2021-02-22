Миллион жителей Донецкой народной республики планируют вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года.
Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
"На основании заключений специалистов о необходимом количестве прививок для приобретения коллективного иммунитета к концу года планируется вакцинировать до миллиона человек", — написал глава республики в своём Telegram-канале.
Ранее Пушилин сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник V".
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