Миллион жителей ДНР вакцинируют до конца года

Миллион жителей Донецкой народной республики планируют вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года.

Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"На основании заключений специалистов о необходимом количестве прививок для приобретения коллективного иммунитета к концу года планируется вакцинировать до миллиона человек", — написал глава республики в своём Telegram-канале.

Ранее Пушилин сделал прививку от коронавируса вакциной "Спутник V".