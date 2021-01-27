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Диетолог Нурия Дианова рассказала о пользе и вреде субпродуктов

Здоровье » Здоровье и профилактика

Употребление пищу субпродуктов — печени, сердца, языка — позволит не только разнообразить рацион, но и получить легкоусвоиваемое гемовое железо, которое входит в состав гемоглобина, сообщила в интервью изданию "Вечерняя Москва" врач-диетолог Нурия Дианова.

Диетолог Нурия Дианова рассказала о пользе и вреде субпродуктов

"Можно использовать, например, отварной язык в качестве белкового продукта, это лучше, чем колбасы, потому что это чистое мясо. Печень можно использовать, главное — не жарить ее и не добавлять майонез.

Можно делать печёночные оладьи, если запекать в духовке. Иногда можно использовать сердце. Можно готовить паштеты из печени или, например, тушить куриную, индюшачью печень, она более нежная, быстро готовится и меньше горчит, чем, допустим, говяжья", — пояснила специалист.

Однако чрезмерное употребление субпродуктов тоже может навредит здоровью, особенно печени, так как через неё проходят разные компоненты, некоторые из которых являются токсичными.

По словам диетолога, без угрозы для здоровья можно съедать 100-150 граммов печени два раза в месяц.

 

Автор: Снежана Шахова
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