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Здоровье

Основа успешного противостояния организма инфекциям, в том числе вирусным — это здоровый иммунитет, который складывается из нескольких одинаково важных факторов.

Врач назвал фактор, сильно увеличивающий риск заражения коронавирусом

"Три кита" здоровья и долголетия — это разумное питание, физическая активность и достаточный сон, уверен руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. Между тем именно сну многие люди не уделяют должного внимания. Сомнолог рассказал основные правила здорового сна.

Норма сна для большинства людей составляет 7 — 9 часов. В этом случае сон выполняет все свои основные функции, которых очень много. Основная из них — поддержание иммунитета на должном уровне. Лучше всего засыпать и просыпаться в одно и то же время, независимо от дня недели. От будильника желательно отказаться, но вместо него можно использовать современные световые гаджеты. Они делают пробуждение более комфортным и помогают регулировать циркадные ритмы, рассказал врач.

"Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250%. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет", — подчеркнул Александр Калинкин в эфире радиостанции "говорит Москва".

Утренний свет подавляет выработку в организме мелатонина — гормона, который регулирует циркадные ритмы. В ночные часы его выработка возобновляется, напомнил сомнолог.

Автор: Людмила Черткова
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