Пульмонолог назвал отличие "ковидного" кашля от кашля курильщика

У пациентов, заразившихся COVID-19, наблюдается надсадной сухой кашель, им сложно откашляться. Такой же кашель может быть и у курящих людей, им тяжело откашливаться по утрам, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

По словам специалиста, коронавирусный кашель отличается тем, что он идёт в течение всего дня. Кроме того, у сухого кашля при "ковиде" есть специфические звуковые оттенки, однако поставить точный диагноз можно только с помощью тестов и анализов.

Если человек тяжело кашляет, то это ещё не признак коронавируса, отметил Карабиненко.

Симптоматика коронавирусной инфекции схожа с гриппом и ОРВИ, однако есть существенные отличия, которые может выявить даже далёкий от медицины человек.

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