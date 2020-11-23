Доктор Комаровский рассказал, как "подготовиться" к встрече с COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своём Youtube-канале, как избежать осложнений и подготовить свой организм к возможной встрече с COVID-19.

"Заболеете вы или нет зависит от двух факторов: от количества вируса, с которым вы встретитесьи от того, в каком состоянии будет ваш организм в момент встречи", — объяснил он, подчеркнув, что сейчас врачи боятся уже не самого COVID-19, а его тяжёлой формы", — пояснил он.

Врач отметил, что возможность не заразиться может обеспечить только вакцина.

Что касается рекомендаций принимать витамины C и D, а также цинк, то они направлены на то, что в случае заражения заболевание не перешло в тяжёлую форму.

Дозы данных витаминов нужно согласовывать со своим лечащим врачом, добавил Комаровский.

Для того чтобы защитить организм от большой дозы вируса, нельзя допускать пересыхания слизистых и посещения тёплых сухих помещений.

"Надо, чтобы вы дышали чистым прохладным воздухом. Норма влажности — 40-60 процентов. Важно, чтобы не было дефицита жидкости, чтобы вы нормально пили. Если можете — увлажняйте дыхательные пути солевыми растворами", — сказал медик.

Врач рекомендуют в первую очередь приобрести гигрометр и увлажнитель воздуха а уже потом думать о приёме витаминов.