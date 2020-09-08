Риновирус защищает от гриппа

Американские специалисты провели исследование с целью выяснить, способен ли риновирус защитить организм от гриппа.

Учёные наблюдали за состоянием здоровья 13 тысяч больных. Они отслеживали пациентов с симптомами респираторной инфекции и пришли к выводу, что в случае активности риновируса и гриппа именно первый доминирует над вторым.

Иными словами, в организме остаётся только риновирус, а грипп исчезает. Согласно данным статистики, были случаи, когда у человека одновременно развивались риновирус и грипп, но там были определённые особенности.

Авторы надеются, что полученные данные помогут выяснить, как сезонные вирусы могут влиять на COVID-19. На данный момент эксперты не могут сказать, может ли риновирус подавлять COVID-19 так же, как вирус гриппа.

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