Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Дмитрий Дибров рассказал о своём состоянии после инсульта
Bloomberg рассказал о реакции Меркель на позицию Путина по Навальному
Монарх Испании Хуан Карлос, укравший 100 млн долларов, всё ещё в бегах
В порту Мурманска создадут арктический кластер
Клаудиа Шиффер поделилась секретом своей красоты
За рубежом выпустили книгу о знакомстве Меган Маркл и принца Гарри
Патологоанатомы объяснили, как оживают "умершие" пациенты
Житель Якутии умер у входа в больницу после отказа в госпитализации
Эксперт:санкции ЕС против Белоруссии — стрельба по комарам из дробовика

Переливание крови спасло мышей от последствий инсульта

Здоровье

Американские специалисты провели исследование, в ходе которого им удалось доказать, что переливание крови может быть эффективным способом лечения последствий инсульта.

Учёные экспериментировали на мышах. В общей сложности было задействовано 333 особи.

"Уменьшение системной реакции после переливания является следствием снижения при замещении крови уровня белка MMP-9, вызывающего разрушение физиологического барьера между кровеносной системой и центральной нервной системой", — заключили исследователи.

Также данный процесс является причиной деградации внеклеточного матрикса и эволюции ишемии головного мозга, что может спровоцировать различные последствия после инсульта.

Учёные считают, что полученные данные они смогут использовать для создания нового метода лечения инсульта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как не пропустить приближение инсульта.

﻿﻿

Последние материалы
Налоговый рай может закончиться редомициляцией
Переливание крови спасло мышей от последствий инсульта
Власти Дагестана окажут финансовую помощь сельским гостевым домам
Дарья Митина: Трампу нужен вывод американских солдат из Афганистана
В Рязанской области до конца года начнёт работать глэмпинг-парк
Дмитрий Дибров рассказал о своём состоянии после инсульта
Константин Батанов: российское образование очень ценится в Китае
Bloomberg рассказал о реакции Меркель на позицию Путина по Навальному
Монарх Испании Хуан Карлос, укравший 100 млн долларов, всё ещё в бегах
В порту Мурманска создадут арктический кластер
Популярное
Общество
Главный токсиколог Омска прокомментировал заявление берлинской "Шарите"

Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.

Главный токсиколог Омска прокомментировал заявление берлинской "Шарите"
В Европарламенте заговорили о польском происхождении Тихановской
Новости Европы
В Европарламенте заговорили о польском происхождении Тихановской
Военные новости
Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии
Политика. Новости и аналитика
Эксперты назвали предполагаемых отравителей Навального
Усам Оздемиров Налоговый рай может закончиться редомициляцией Усам Оздемиров Игорь Буккер Как наполеоновский генерал стал подданным русского царя Игорь Буккер Любовь Степушова США в изоляции в мире по Ирану. И это только начало Любовь Степушова
Комментарии
Как Украина использовала доставшийся от СССР потенциал
Филолог Аннушкин: обидные слова сразу отрицают возможность дискуссии
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Гинцбург: перед вакцинацией анализы не нужны
ООН отказалась считать крымчан жителями России. И что с того?
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
Большинство российский семей увязли в кредитах и займах
ООН отказалась считать крымчан жителями России. И что с того?
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Лавров рассказал о позиции США по Белоруссии
За Навального "ответит" "Северный поток-2"?
Паулс допустил, что Пугачёва могла уничтожить карьеру Легкоступовой
Паулс допустил, что Пугачёва могла уничтожить карьеру Легкоступовой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ