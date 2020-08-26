Переливание крови спасло мышей от последствий инсульта

Американские специалисты провели исследование, в ходе которого им удалось доказать, что переливание крови может быть эффективным способом лечения последствий инсульта.

Учёные экспериментировали на мышах. В общей сложности было задействовано 333 особи.

"Уменьшение системной реакции после переливания является следствием снижения при замещении крови уровня белка MMP-9, вызывающего разрушение физиологического барьера между кровеносной системой и центральной нервной системой", — заключили исследователи.

Также данный процесс является причиной деградации внеклеточного матрикса и эволюции ишемии головного мозга, что может спровоцировать различные последствия после инсульта.

Учёные считают, что полученные данные они смогут использовать для создания нового метода лечения инсульта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как не пропустить приближение инсульта.

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