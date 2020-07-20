Bloomberg: у российских элит был доступ к вакцине от COVID-19 с апреля

У политической и бизнес-элиты России был доступ к эффективной вакцине от коронавируса ещё в апреле текущего года. Экспериментальный препарат был разработан Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Источником агентства стал один из топ-менеджеров, который утверждает, что доступ к вакцине был у сотрудников химического холдинга "Фосагро" и у алюминиевой компании "Русал". У некоторых участников вакцинации проявлялись мышечные боли и повышенная температура.