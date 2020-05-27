В Санкт-Петербурге медработники клинической больницы № 122 отказываются от работы с пациентами, зараженными COVID-19. Из-за страха заразиться они перестали приходить на работу.
Тогда медикам начали ставить прогулы. В результате они написали заявление на увольнение.
По словам главврача медучреждения Якова Накатиса, "та истерия, которая идет сейчас с телеэкранов, влияет и на медработников. Многие просто не выдерживают этого давления и отказываются работать.
В итоге люди стали увольняться. Это большая проблема, мы не готовы были психологически к такой ситуации. Это самое страшное — потерять коллектив", — сообщил он.
Накатис рассказал, что уже около 30 из 480 медработников больницы переболели коронавирусом. Кроме того, в больнице не хватает средств индивидуальной защиты.
"Мы оказались в ситуации, когда каждый главный врач, как в ларьке, торговался за приобретение средств индивидуальной защиты. Город нам не помог, хотя должен был взять это в свои руки, прекратить эти ларечные продажи. Но мы оказались в безвыходной ситуации, когда не могли одеть сотрудников по стандарту", — отметил он.
Также выяснилось, что петербургские больницы спроектированы без учета особенностей перемещения пациентов с инфекционными заболеваниями.
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По словам врача, нахождение большого количества людей в замкнутом пространстве похоже на "тюрьму". В качестве примера врач привел однокомнатную квартиру, в которой на самоизоляции находятся, например, двое взрослых и двое детей.
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"Сегодня мы завершаем госиспытания, в этом году мы должны их закончить. Наверняка у госзаказчика возникнут ещё какие-то требования по доработке, но по плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий", — сказал он.
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"Препарат зарегистрирован на прошлой неделе и уже вошел в клиническую практику. Еще один препарат противовирусный, я пока воздержусь его называть, на этой неделе завершает исследование", — сказал Мурашко.
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