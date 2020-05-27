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Источник Правда.Ру

Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Здоровье

В Санкт-Петербурге медработники клинической больницы № 122 отказываются от работы с пациентами, зараженными COVID-19. Из-за страха заразиться они перестали приходить на работу.

Тогда медикам начали ставить прогулы. В результате они написали заявление на увольнение.

Истерия с телеэкранов влияет и на медиков

По словам главврача медучреждения Якова Накатиса, "та истерия, которая идет сейчас с телеэкранов, влияет и на медработников. Многие просто не выдерживают этого давления и отказываются работать.

В итоге люди стали увольняться. Это большая проблема, мы не готовы были психологически к такой ситуации. Это самое страшное — потерять коллектив", — сообщил он.

Накатис рассказал, что уже около 30 из 480 медработников больницы переболели коронавирусом. Кроме того, в больнице не хватает средств индивидуальной защиты. 

"Мы оказались в ситуации, когда каждый главный врач, как в ларьке, торговался за приобретение средств индивидуальной защиты. Город нам не помог, хотя должен был взять это в свои руки, прекратить эти ларечные продажи. Но мы оказались в безвыходной ситуации, когда не могли одеть сотрудников по стандарту", — отметил он.

Также выяснилось, что петербургские больницы спроектированы без учета особенностей перемещения пациентов с инфекционными заболеваниями.

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Врач-диетолог: к набору лишних килограммов приводит стресс

Здоровье

Врач-диетолог Алексей Ковальков считает, что к набору лишних килограммов в период самоизоляции приводит стресс.

По словам врача, нахождение большого количества людей в замкнутом пространстве похоже на "тюрьму". В качестве примера врач привел однокомнатную квартиру, в которой на самоизоляции находятся, например, двое взрослых и двое детей.

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Новая бомба "Дрель" будет поставляться в ВС с 2022 года

Россия

Исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" Александр Кочкин заявил в интервью агентству РИА "Новости" о том, что с 2020 года в российскую армию начнутся поставки новой бомбовой кассеты "Дрель".

"Сегодня мы завершаем госиспытания, в этом году мы должны их закончить. Наверняка у госзаказчика возникнут ещё какие-то требования по доработке, но по плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий", — сказал он.

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В Китае создана система предсказания распространения коронавируса

Эврика » Изобретения

Группа китайских ученых разработала и запустила глобальную платформу прогнозирования пандемии COVID-19 на основе воздействия климата, экологических условий и мер государственного контроля.

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Мурашко: у нас теперь есть лекарство для профилактики осложнений COVID

Здоровье

В России зарегистрирован первый отечественный препарат, который предотвращает появление так называемого цитокинового шторма — одного из тяжелейших осложнений коронавирусной инфекции.

Об этом в эфире Первого канала рассказал Михаил Мурашко, министр здравоохранения.

"Препарат зарегистрирован на прошлой неделе и уже вошел в клиническую практику. Еще один препарат противовирусный, я пока воздержусь его называть, на этой неделе завершает исследование", — сказал Мурашко. 

коронавирус михаил мурашко цитокиновый шторм лекарство для профилактики

Курильщики тяжелее переносят заражение коронавирусом

Здоровье

В релизе Роспотребнадзора сообщается о том, что курильщики страдают более тяжелой формой коронавируса. К тому же у курящих людей риск заразиться COVID-19 намного выше.

"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", — поясняется в релизе.

здоровье курильщики коронавирус роспотребнадзор
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