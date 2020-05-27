Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

В Санкт-Петербурге медработники клинической больницы № 122 отказываются от работы с пациентами, зараженными COVID-19. Из-за страха заразиться они перестали приходить на работу.

Тогда медикам начали ставить прогулы. В результате они написали заявление на увольнение.

Истерия с телеэкранов влияет и на медиков

По словам главврача медучреждения Якова Накатиса, "та истерия, которая идет сейчас с телеэкранов, влияет и на медработников. Многие просто не выдерживают этого давления и отказываются работать.

В итоге люди стали увольняться. Это большая проблема, мы не готовы были психологически к такой ситуации. Это самое страшное — потерять коллектив", — сообщил он.

Накатис рассказал, что уже около 30 из 480 медработников больницы переболели коронавирусом. Кроме того, в больнице не хватает средств индивидуальной защиты.

"Мы оказались в ситуации, когда каждый главный врач, как в ларьке, торговался за приобретение средств индивидуальной защиты. Город нам не помог, хотя должен был взять это в свои руки, прекратить эти ларечные продажи. Но мы оказались в безвыходной ситуации, когда не могли одеть сотрудников по стандарту", — отметил он.

Также выяснилось, что петербургские больницы спроектированы без учета особенностей перемещения пациентов с инфекционными заболеваниями.