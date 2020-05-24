Ношение медицинских масок на улице не имеет никакого смысла. Такое мнение озвучил профессор кафедры вирусологии института физико-химической биологии МГУ Алексей Аграновский.

"Слишком замахнулись с этой мерой. Маски на улице абсолютно бесполезны, носить их нужно в закрытых пространствах. Например, в метро. Все мы впервые оказались в такой ситуации (пандемия коронавируса — прим. ред.), и люди на должностях могут перестараться. Нету наработок, опыта, поэтому меры принимаются с кондачка и часть из них идиотские", — пояснил профессор.