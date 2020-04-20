Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии. Такое мнение высказал научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.

"Вчера была Пасха, воскресенье — кто работал, сколько сделано анализов и где, это очень важный показатель. Потому что может быть на две тысячи меньше просто из-за того, что просто анализы вчера не делали или делали только в больницах. Я думаю, что это из-за Пасхи, могли многие не работать клиники или центры, где ставят эту диагностику, или день укороченный", — пояснил медик.