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Представитель ВОЗ назвала медицинские маски источником заражения

Здоровье » Здоровье и профилактика

Медицинская маска может стать источником заражения коронавирусом, поэтому при её использовании необходимо соблюдать строгие правила.

Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По её словам, медицинских масок должно хватать на всех, поскольку их нужно менять каждые два часа. Если маска мокрая, но человек всё равно продолжает её носить, она становится опасной для него и окружающих.

"Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее нужно выбросить", — отметила Вуйнович.

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