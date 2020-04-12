Курение — это дополнительный фактор риска, который может сделать течение коронавируса ещё более тяжелым.
Такое мнение высказал заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Владимир Левшин.
"Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть", — пояснил онколог.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.