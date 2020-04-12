Онколог рассказал, как связаны курение и коронавирус

Курение — это дополнительный фактор риска, который может сделать течение коронавируса ещё более тяжелым.

Такое мнение высказал заведующий отделом профилактики Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Владимир Левшин.