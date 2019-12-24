Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог

Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.

Считается, что мёд обладает целым рядом целебных свойств, но эти ожидания, как правило, не соответствуют действительности. Несмотря на то, что мёд гораздо богаче сахара по составу, не стоит приписывать ему какое-то бактерицидное или вирусоцидное действие. Например, если употреблять мёд с чаем, то согревающий и тонизирующий эффект будет больше связан с чаем, чем с мёдом, объяснил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Специалист рассказал, кому следует воздерживаться от мёда (а некоторым — и от сахара тоже). Это, в первую очередь, дети, у которых мёд может спровоцировать аллергию.

"Вообще до трёх лет лучше придерживаться детского питания. Это не значит, что на детей до трёх лет мёд действует удручающе плохо, а на следующий день, когда им исполнилось три, уже не плохо", — объяснил Михаил Гинзбург в интервью телеканалу "Звезда".

Людям, которые страдают ожирением, гипертонией, жировым гепатозом печени, следует воздерживаться не только от мёда, но и от сахара, продолжил диетолог:

"Он им не показан, а ещё больше им не показан сахар. Это не значит, что надо заменять сахар мёдом, как это многие делают. Просто нужно и от сахара, и от мёда воздерживаться тоже".

Михаил Гинзбург также напомнил, что мёд, являясь продуктом определённой кислотности, раздражает слизистую желудка. Поэтому тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом, следует употреблять мёд с осторожностью, чтобы не спровоцировать обострение заболевания.