Врачи нашли способ определения рака легких с помощью обычного стула

Врачи рассказали о необычном способе, который поможет определить рак легких уже на ранней стадии. Для этого нужен обыкновенный стул.

Медики утверждают, что развитие онкологии может иметь характер паранеопластического синдрома. Для него характерны нетипичные реакции других внутренних органов.

По словам врачей, у человека могут появиться проблемы с равновесием, речью и глотанием. Также для данного синдрома характерны мышечная слабость, изменение чувствительности и поведения, а также нарушение зрения.

Выявить рак легких поможет специальный тест. Для этого нужно сесть на стул и попробовать встать с него без опоры на что-либо. Если не получится это сделать, есть вероятность, что у человека опасная болезнь.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какую диету нужно соблюдать для профилактики рака.