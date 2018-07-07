«Нет» продаже алкоголя в спальных районах

На заседании комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации прозвучало предложение о запрете продажи алкоголя в спальных районах. Да, ранее обсуждался вопрос о том, что, возможно, стоит убрать точки продажи спиртных напитков из жилых домов, но о полновесном сухом законе для спальных районов заговорили впервые.

На заседании рассмотрели и обсудили концепцию федерального проекта "Здоровый образ жизни". Главный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что на заседании комиссии он предложил коллегам воспользоваться случаем и предложить внести необходимые, по их мнению, корректировки в законопроект. Тогда-то и прозвучала идея о том, чтобы закрыть в спальных районах российских городов все возможные лавки, палатки, ларьки со спиртными напитками.

По словам Евгения Брюна, предложение по сути своей новым не является — в российском федеральном законопроекте "Здоровый образ жизни" есть пункт под названием "Ограничение доступности алкогольной и табачной продукции". В данном пункте есть подпункт, гласящий ""Запрет на размещение в жилых домах и "спальных" районах". Проблема заключается лишь в том, что стоит понимать под спальным районом — вопрос этот довольно сложный и обширный.

Если же говорить о том, чего удалось добиться Министерству здравоохранения Российской Федерации, то стоит отметить тот факт, что Министерство здравоохранения России зафиксировало снижение потребления алкоголя на 40% в течение последних 12 лет.

Читайте также:

Есть ли безвредный алкоголь и в чем причины алкоголизма

Минздрав установит "соляную диктатуру"?