Красота без лишних хлопот: этот цветок идеален для цветочных бордюров, рабаток, альпийских горок и подвесных кашпо

Лобелия – это многолетнее травянистое растение, которое часто выращивают как однолетник благодаря обильному цветению и разнообразию оттенков. Происходит она из Южной Африки и отличается мелкими, но многочисленными цветами, собранными в густые соцветия, и мелкими ярко-зелёными листьями.
Среди популярных видов лобелии можно выделить лобелию эринус, которая подходит для клумб и балконов, лобелию кардинальскую с ярко-красными цветами, предпочитающую влажные места, и лобелию сильную с синими цветами, хорошо растущую на влажных почвах.
Лобелия предпочитает яркое, рассеянное освещение и лёгкую, хорошо дренированную почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Её необходимо регулярно и обильно поливать, особенно в жаркую погоду, и ежемесячно подкармливать комплексными удобрениями.
Размножение лобелии происходит семенами, которые сеют в феврале-марте, или черенками, которые укореняют весной в рыхлом субстрате. Лобелия идеально подходит для цветочных бордюров, рабаток, альпийских горок и подвесных кашпо. Она хорошо комбинируется с другими растениями, создавая гармоничные композиции.
Лобелия – это яркое украшение сада или балкона, которое радует глаз своим цветением и неприхотливостью в уходе, добавляя красок без лишних хлопот.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.