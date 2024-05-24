Красота без лишних хлопот: этот цветок идеален для цветочных бордюров, рабаток, альпийских горок и подвесных кашпо

Почему стоит посадить на участке лобелию?

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лобелия – это многолетнее травянистое растение, которое часто выращивают как однолетник благодаря обильному цветению и разнообразию оттенков. Происходит она из Южной Африки и отличается мелкими, но многочисленными цветами, собранными в густые соцветия, и мелкими ярко-зелёными листьями.

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Среди популярных видов лобелии можно выделить лобелию эринус, которая подходит для клумб и балконов, лобелию кардинальскую с ярко-красными цветами, предпочитающую влажные места, и лобелию сильную с синими цветами, хорошо растущую на влажных почвах.

Лобелия предпочитает яркое, рассеянное освещение и лёгкую, хорошо дренированную почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Её необходимо регулярно и обильно поливать, особенно в жаркую погоду, и ежемесячно подкармливать комплексными удобрениями.

Размножение лобелии происходит семенами, которые сеют в феврале-марте, или черенками, которые укореняют весной в рыхлом субстрате. Лобелия идеально подходит для цветочных бордюров, рабаток, альпийских горок и подвесных кашпо. Она хорошо комбинируется с другими растениями, создавая гармоничные композиции.

Лобелия – это яркое украшение сада или балкона, которое радует глаз своим цветением и неприхотливостью в уходе, добавляя красок без лишних хлопот.