Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные разрабатывают технологию пересадки головы
Авторы сериала "Пёс" допустили массу киноляпов при создании фильма
Коричневый рис способен очистить сосуды и защитить от заболеваний сердца
Бренд-шеф Балаев рассказал, какая рыба получается на костре особенно вкусной
Как успокоить кожу после депиляции: натуральные методы для снятия раздражения
Назначены судьи 30 тура РПЛ
Ограничения на продажу малогабаритного жилья введут в 10 регионах
Абхазия стала самой популярной курортной страной у россиян
Секреты, которые помогут избежать парши
Чем болеют нарциссы и как их вылечить

Лечим болезни нарциссов

1:46
Садоводство » Цветы

Нарциссы, как и любые другие растения, подвержены различным заболеваниям, которые могут негативно сказаться на их внешнем виде и здоровье. В этой статье мы расскажем о наиболее распространённых болезнях нарциссов и о том, как их можно вылечить.

Лечим болезни нарциссов
Фото: commons.wikimedia.org by Juni is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Одной из наиболее распространённых болезней нарциссов является гниль луковиц. Она вызывается грибком и может привести к гибели растения. Симптомы этой болезни - темные пятна на листьях и стеблях, а также гниющие луковицы. Чтобы избежать этой болезни, необходимо следить за состоянием почвы и не допускать её переувлажнения. Если гниль всё же появилась, то пораженные растения следует удалить и обработать оставшиеся антисептиком.

Ещё одной распространенной болезнью нарциссов является бактериальная пятнистость листьев. Она проявляется в виде желтых и коричневых пятен на листьях, которые со временем становятся черными. Эта болезнь может привести к ослаблению растения и уменьшению его цветения. Чтобы избежать заражения, необходимо следить за чистотой листьев и избегать переувлажнения почвы. В случае заражения, растения следует обработать специальными препаратами.

Также нарциссы могут страдать от вирусных заболеваний, которые передаются через насекомых или при соприкосновении с зараженными растениями. Симптомы вирусных болезней - желтые и мозаичные пятна на листьях, деформация цветков и общее ослабление растения. Лечение вирусных болезней затруднительно, поэтому важно предотвращать их появление путем соблюдения гигиены и борьбы с вредителями.

Нарциссы в горшке: что делать с таким растением и как ухаживать
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра

Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода.

Ветеринары ответили, сколько живут кошки
Рассказываем, когда полив хуже пользы
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Рассказываем, как выкапывать нарциссы
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Когда пора нестись к ветеринару: как понять, что кошке плохо, по ее ушам
Когда пора нестись к ветеринару: как понять, что кошке плохо, по ее ушам
Последние материалы
Ограничения на продажу малогабаритного жилья введут в 10 регионах
Абхазия стала самой популярной курортной страной у россиян
Секреты, которые помогут избежать парши
Эксперты ответили, как выразить любовь своему коту
Историки развеяли миф о том, что Мэрилин Монро была "толстой"
Что делать, если скрипят автомобильные двери: проблема решается за 5 минут
Предложена новая теория о циклах солнечной активности
В Саратовской области вводят меры по защите урожая фермеров от сайгаков
Перед сном не стоит есть жирное мясо и картофель
Бритни Спирс преследовала своего бывшего мужа с топором
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников