Толстянка будет выпускать листочки без остановки: подкормите её этим продуктом из кухни — денежное дерево его просто обожает

Банановая кожура простимулирует рост толстянки

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Денежному дереву и толстянке необходимы микро- и макроэлементы: фосфор, калий, азот и кальций. Однако совсем не обязательно покупать готовые удобрения. Используйте народные рецепты подкормок. Денежное дерево будет своим видом круглый год.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Весна — период активной вегетации толстянки, поэтому именно сейчас важно её подкормить. Тогда растение будет чувствовать себя отлично весь год. Банановая кожура может использоваться двумя способами: в виде настоя и как компост.

Для настоя возьмите кожуру от нескольких бананов, залейте их водой в трёхлитровой банке и оставьте на 5 дней. Затем настой процедите и поливайте растение раз в 12 дней.

Второй способ ещё проще: кладите кожуру внутренней стороной вниз у корней денежного дерева и присыпайте землёй. Она будет постепенно перегнивать, отдавая полезные микроэлементы растению.