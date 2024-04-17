Махровые цветы, напоминающие пионы: этот вид мака поражает красотой

Посадите на участке мак папавер

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Когда говорят о маке, обычно в уме возникает образ яркого красного цветка. Однако сегодня существует множество видов маков, многие из которых отличаются от обычного.

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Один из таких видов — пионовидный мак, также известный как густомахровый мак или папавер (это название используется для разновидностей маков, не содержащих опасных веществ и разрешённых для выращивания в России).

Это однолетнее растение, представляющее собой невысокий куст, высотой не более метра. Цветки крупные, махровые, напоминающие пионы. Обычно они розового цвета, но существуют и другие интересные оттенки. Цветение приходится на начало или середину лета и длится около месяца.

Пионовидный мак распространен в дикой природе и растет на горных склонах и равнинах в субтропиках и умеренном климате. В уходе за ним он неприхотлив: предпочитает светлые солнечные места или небольшую тень и хорошо растет на легких рыхлых грунтах. Он не переносит избыток влаги и является засухоустойчивым растением. Обычно поливают его в период цветения.

Махровый мак не требует особых удобрений, но для красивого цветения его иногда подкармливают комплексными минеральными удобрениями.