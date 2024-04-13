Пушистый зелёный ковёр: это растение прекрасно не только цветами, но и листвой

Посадите на участке акантолимон

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Акантолимон создаёт впечатление зелёного пушистого ковра в саду и украшено красивыми воздушными цветками. Оно представляет собой вечнозелёный кустарник с шаровидной формой.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Крупные цветки розового, красного или пурпурного цвета украшают куст с июля по август, но даже без них растение выглядит очень декоративно благодаря красивым игольчатым листьям.

Акантолимон растёт медленно и произрастает в степях и горах, выдерживая суровые условия, включая жаркие лучи солнца и засуху.

Для акантолимона подходит сухой солнечный участок с бедной почвой, предпочтительно с добавлением песка или извести. Он не переносит избытка влаги или сырости, и неправильно выбранный участок может препятствовать его цветению.