Пушистый зелёный ковёр: это растение прекрасно не только цветами, но и листвой

Акантолимон создаёт впечатление зелёного пушистого ковра в саду и украшено красивыми воздушными цветками. Оно представляет собой вечнозелёный кустарник с шаровидной формой.
Крупные цветки розового, красного или пурпурного цвета украшают куст с июля по август, но даже без них растение выглядит очень декоративно благодаря красивым игольчатым листьям.
Акантолимон растёт медленно и произрастает в степях и горах, выдерживая суровые условия, включая жаркие лучи солнца и засуху.
Для акантолимона подходит сухой солнечный участок с бедной почвой, предпочтительно с добавлением песка или извести. Он не переносит избытка влаги или сырости, и неправильно выбранный участок может препятствовать его цветению.
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