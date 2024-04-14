Неприхотливая садовая орхидея украсит участок: рассказываем об оригинальном растении

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Посадите на участке трициртис 

1:19
Садоводство » Цветы

Трициртис или садовая орхидея привлекает внимание садоводов своими необычными воронковидными цветками, которые часто украшены пятнами. Цветение начинается в конце июня.

Посадите на участке трициртис 
Фото: https://www.flickr.com/photos/24841050@N00/1730139 by Juni from Kyoto, Japan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Интересно, что как цветы, так и листья этого многолетника могут иметь пятнистую окраску, хотя менее выраженную. Трициртис предпочитает затенённые места под деревьями, но нуждается в солнечном свете около половины дня. Для посадки подходит рыхлая почва, такая как чернозём, богатая питательными веществами.

В высоту растение достигает 80 см. Оно плохо переносит застой влаги в почве, поэтому требует систематического полива в периоды длительной засухи.

Из-за поверхностной корневой системы трициртис плохо переносит пересадку, поэтому ее лучше проводить редко. Культура может обходиться без подкормок, но реагирует благоприятно на внесение удобрений, включая органические и минеральные комплексы.

Для зимовки трициртиса рекомендуется укрытие агроволокном или толстым слоем торфа. В теплых регионах, где зимы не слишком холодные, укрытие может быть необязательным, но растение может пострадать от недостатка снега. Культура обычно не подвержена заболеваниям, но может страдать от тяжелой почвы или избытка влаги.

Трициртис - " садовая орхидея" -выращивание и уход
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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